We Love Football 2017, goleada Juve. 1-1 tra Milan e Atletico Madrid

Terza giornata di We Love Football, prestigioso torneo che ha luogo a Bologna dal 12 al 17 aprile riservato alle formazioni U15, agli archivi. Goleada della Juventus per 7-1 contro l'Everton, spettacolo nel 4-3 tra Inter e Anderlecht. Il Sassuolo batte 3-0 il PAOK, 1-1 tra un Palmeiras in grande spolvero e la Roma, fanno 0-0 invece Werder Brema e B Italia U15. Vince la Lokomotiva Zagabria contro l'Atalanta, 1-0 il finale per i balcanici, ko per il Bologna 'padrone di casa' contro lo Zenit altrettanto per 1-0 e 1-1 tra Milan e Atletico Madrid, campione uscente.