Youth League, finisce l'avventura della Juventus: passa l'Ajax

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brutte notizie per il calcio giovanile italiano, che a livello internazionale dovrà fare a meno della Juventus, esclusa stasera dalla Youth League ai sedicesimi di finale. Incrocio molto complicato per i bianconeri di Grosso, che giocavano in casa dell'Ajax, passata grazie alle reti di Eiting e Sierhus. Ora le speranze italiane rimangono tutte nelle mani della Roma.