Zaccheroni: "Il Tianjin con Cannavaro ha fatto una bella rimonta"

Alberto Zaccheroni, ex allenatore del Beijing in Cina ed attuale opinionista Rai, ha parlato a margine dell'amichevole di ieri Pisa-Tianjin, soffermandosi su tematiche viola: "Italia-Cina finalmente si sono confrontate sul campo. Capita raramente ma Cannavaro e Rino Gattuso sono amici ed è stato possibile. Il Tianjin da quando è arrivato Fabio ha fatto una bella rimonta. Kalinic ha rifiutato? Nella carriera di un calciatore ci sono decisioni da prendere in determinati momenti e lui non si sente pronto ad abbandonare un campionato difficile come il nostro. Bernardeschi si sta consacrando, dopo una gavetta in un ruolo a lui nuovo, e dietro le punte ora è pronto a sfondare. Chiesa è una sorpresa e dimostra di avere resistenza, accelerazione e buona personalità. Sono due gioielli che speriamo la Fiorentina riesca a tenere. Sousa? Da allenatore ha carisma, idee e cambia spesso sistema e atteggiamento in campo, perciò è bravo, preparato e ambizioso tanto che leggendo i giornali sembra nel mirino di altre squadre", le parole riportata da Radio Bruno Toscana.