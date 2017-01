De Biasi: "Miglior ricordo in Italia? Il campionato vinto con il Torino"

IL NUMERO 226 DI CALCIO2000 E' in EDICOLA Prossimo numero uscita 10 Marzo Album Calciatori Panini 2016/2017 in omaggio

L'ex allenatore tra le tante di Torino e Udinese, Gianni De Biasi , che ha portato come Ct, l'Albania a una storica qualificazione ad Euro 2016, ha ripercorso la sua carriera ai microfoni di Calcio2000.

"A Udine sono stato licenziato dopo tre mesi di lavoro (stagione 2009-2010, ndr). In Italia non si dà tempo all'allenatore e alle prime difficoltà lo si caccia. Quando mi hanno concesso il tempo, i risultati li ho sempre portati. Basta guardare alla storia, i numeri parlano chiaro. A Torino ho perso il conto di quante volte Cairo mi abbia esonerato, ma ogni volta che mi ha richiamato ho sempre raggiunto l'obiettivo e nell'unica volta che non l'ha fatto, il Torino è retrocesso. Non sopportavo più questo modo di fare, per questo quando è arrivata l'offerta dell'Albania ho pensato che potesse essere l'occasione giusta per staccare...”.

"Torino? Sono rimasto affezionatissimo alla piazza. Anche con Cairo, al di là della differenza di vedute in alcune occasioni, ho mantenuto un ottimo rapporto. Sono contento che dopo un periodo di apprendistato il presidente abbia capito che dare continuità al progetto è la cosa fondamentale. Con Ventura l'ha fatto e ha ottenuto risultati, ora spero che continui a farlo anche con Mihajlovic, perché sta facendo un grande lavoro"