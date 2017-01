Inter: Gagliardini e le uscite. Deulofeu passi in avanti. Colpo Genoa e Fiorentina. Tutte le punte della B

© foto di Federico De Luca

Finalmente Gagliardini è ufficialmente un giocatore dell’Inter. Colpo dei nerazzurri anche perché (praticamente a sorpresa) il giocatore arriva in prestito sì, ma biennale. Vale a dire che i 20 milioni di euro fissati per il riscatto andranno pagati nel 2018, consentendo così all’Inter di avere le mani più libere per il prossimo mercato, quello estivo. Che al netto delle difficoltà (che saranno superate) del FFP sarà il primo mercato pieno di Suning. Ecco perché i nomi di cui si parla già adesso sono nomi importanti. Italiani, giovani e forti, in via prioritaria. Quindi ecco che sullo sfondo ci sono Bernardeschi e Verratti. E non sarà italiano ma giovane e forte sì anche Manolas. Che non ha rinnovato con la Roma, dopo la corte serrata del Chelsea della scorsa estate, e che potrebbe essere ceduto nella prossima sessione. Al momento è un’idea, una traccia di lavoro. Con l’Inter che non è l’unica pretendente, ma che si è iscritta alla corsa. Lunga, ma affascinante.

Piccole curiosità su Gagliardini: l’Inter (e l’Atalanta) credono molto nelle potenzialità del ragazzo. Ci sono infatti circa 5 milioni di euro di bonus legati esclusivamente alla crescita del ragazzo: con l’Inter e anche in Nazionale. Quindi nella “peggiore” delle ipotesi Gagliardini costerà all’Inter (sempre fra due anni) 27 milioni di euro (prestito compreso).

Ora in nerazzurro sono previste cessioni: no Kondogbia, no Banega. Richieste per Ranocchia che interessa al Sassuolo (soprattutto dovesse partire Acerbi), Bologna (previsti incontri in settimana) più in Inghilterra Hull City e West Ham. Su Miangue c’è molto concretamente il Cagliari ma anche Bordeaux e Norimberga. Mentre invece su Gnoukouri continua il pressing del Crotone ma attenzione alla concorrenza, decisamente pesante: ci sta pensando l’Udinese (in prestito con diritto di riscatto) e anche il Leganes, in Liga Spagnola.

La Juve si coccola Dybala, dopo la serata di coppa Italia, ma nel pomeriggio si è vista con Zaza. La destinazione Valencia è sempre più valida, tanto più che nelle prossime ore ci sarà un incontro fra il giocatore e il nuovo ds Alesanco. Evra invece non ha ancora dato una risposta: aspetta la Premier. E’ per questo che la Juve continua il pressing su Kolasinac, nonostante la concorenza di Arsenal e Chelsea sul ragazzo. Mentre entro lunedì potrebbe chiudersi la trattativa Orsolini. Venerdì appuntamento in Lega con l’Ascoli, ad inizio settimana nuovamente con l’agente.

Il Milan continua a lavorare con gli intermediari per ottenere l’ok dell’Everton al prestito di Deulofeu. Ora il club inglese è impegnato a chiudere l’operazione con Schneiderlin con il Manchester e con Belfodil (costo 12 milioni di euro). Dopo queste operazioni penserà alle cessioni. A proposito di cessioni: ore calde anche per Luiz Adriano. Ormai è praticamente tutto a posto per il suo trasferimento allo Spartak Mosca. Previste le visite mediche in Germania poi ecco il contratto da quattro anni e mezzo per il brasiliano.

Il colpo di giornata lo mette a segno il Genoa: Cataldi arriva in prestito dalla Lazio, già oggi si allenerà con la squadra. Per la porta si aspetta ancora Rubinho del Como, ma è già pronto Agazzi. Insomma ballottaggio per il ruolo di dodicesimo, visto che Lamanna sarà il titolare (a proposito: in bocca al lupo a Perin).

La Fiorentina (non parliamo di Kalinic, tranquilli, anche perché l’offerta dalla Cina ancora non è arrivata e viste le nuove disposizioni del governo cinese non è detto che sia così munifica) ha presentato un’offerta le Joaquin Ardaiz. Ha compiuto 18 anni ieri, è per questo che è partita l’offensiva. E’ uruguaiano, gioca nel Danubio FC (la stessa squadra di Cavani). Nel suo paese è considerato la nuova stella emergente e giocherà il sub20 in Ecuador. Ha già segnato 3 gol in 10 partite, è seguito dalle grandi d’Europa, ma la Fiorentina si iscrive alla corsa.

E a Firenze arriverà Sportiello, convinto dal prestito di 18 mesi. Quest’anno sarà ancora dietro Tatarusanu, ma dal prossimo anno è convinto di potersela giocare alla pari. Lezzerini (se dovesse essere liberato) potrebbe andare ad Avellino e allora a quel punto Frattali (ora all’Avellino) potrebbe andare al Parma.

L’Atalanta invece per sostituire Sportiello ha puntato Gollini: già mandata un’offerta all’Aston Villa.

Il Chievo continua a lavorare per Paloschi, ma l’Atalanta non ha ancora dato il via libera e il Chievo non ha ancora affondato finché non vende un attaccante. Se va via Paloschi uno dei nomi della lista bergamasca è Seferovic (seguito anche dalla Fiorentina). L’Atalanta ha anche chiesto appuntamento alla Roma per il difensore centrale Marchizza (la Samp aveva offerto 3 milioni, rifiutati).

La Roma incassa la concorrenza di Garcia (al Marsiglia) per Sanson: chiesto ufficialmente ieri, il Montepellier ha chiesto 10 milioni. La Roma non può rilanciare ora, questo potrebbe essere un problema. Per l’attacco ancora contatti con il Chelsea per Musonda.

Il Benevento per Ciciretti non ha accettato le offerte di Napoli e Genoa, chiede 2,5 più 2,5 di bonus, ma il ragazzo ha scadenza contratto nel 2018 e il Napoli sembra avere una corsia preferenziale sul ragazzo.

Colpo dell’Udinese: preso Lasagna dal Carpi. Trasferimento a titolo definito per 4 milioni di euro e mezzo più bonus e anche una percentuale di futura rivendita sul ragazzo. Lasagna resterà in prestito a Carpi fino a giugno. Al Sassuolo piace Lazzari della Spal, su Diamanti c’è lo Swansea, a Bologna arriva Petkovic dal Trapani. Poi molti movimenti soprattutto in attacco in B. LA Spal sta per chiudere Floccari dal Bologna, il Bari ha incontrato l’agente di Lodi ma ancora non ha chiuso. Le alternative sono Salzano o Greco. In attacco visto che Budimir non vuole scendere di categoria si puntano: Raicevic (sul quale c’è anche il Pisa), Rodriguez (che interessa molto anche al Cesena) e Galabinov.

Lo Spezia si fionda su Ciano: offerta importante al Cesena che nella stessa operazione vorrebbe Catellani che è di proprietà proprio dello Spezia ma che gioca nel Carpi.

Siamo nel pieno del mercato: tenetevi forte.