Inter-Simeone, qualcosa non torna… Milan, scelta difficile per l’attacco! Juve, Guarin è stanco della Cina. De Rossi, Roma ingrata?

© foto di Federico De Luca

Che Pasqua… C’è chi ha trovato la sorpresa che cercava da tempo e chi è rimasto a bocca asciutta. Si pensi al popolo nerazzurro, beffato sul più bello. Gioie per Juve e Napoli, Roma contrariata. Uova frantumate, in senso letterale, alle spalle, è meglio guardare avanti… Pare incredibile ma il mercato, di fatto, è già entrato nel vivo!!! Tanta, troppe le squadre che hanno una spasmodica necessità di mettere a segno il grande colpo, in alcune circostanze, anche più di uno…

Le società più attive sono, senza ombra di dubbio, Inter e Milan. I cinesi non hanno intenzione di andarci piano. C’è da seguire il piano, quello che li obbliga a tornare grandi, in Italia e in Europa, in tempi brevi, anzi immediati. L’Inter, compreso che Pioli è bravo ma non a sufficienza per “comandare” la Beneamata, pare intenzionata a concludere, in fretta e furia, l’accordo con Simeone. Tanti soldi sul piatto e carta bianca al Cholo, uno che ha l’Italia nel cuore… Dopo cinque anni e mezzo alla guida dell’Atletico Madrid, l’argentino pare averne abbastanza. L’idea che, in estate, possa perdere Griezmann lo manda in ebollizione. Meglio ripartire altrove. L’Inter la conosce bene, sa cosa bisogna fare per vincere. Tutto corretto ma un dubbio mi resta. Che sia un valente allenatore nessuno lo discute, eppure, il suo Atletico Madrid, non vince dal 2014… Secondo appunto, quello davvero importante: l’Atletico non si arrende mai, gioca sempre fino all’ultimo secondo, dà il 110% in campo ma il gioco? Viste poche gare in cui la squadra ha mostrato “il bel gioco”. Basterà la “garra” a sbaragliare gli avversari? Staremo a vedere…

Passiamo all’altra società desiderosa di tornare al top, il Milan… Urge trovare un attaccante che si sposi, alla perfezione, con i dettami di Montella. Capito che Bacca non può essere la soluzione, i rossoneri si stanno guardando attorno… Diversi i nomi in gioco: Benzema, Aubameyang, Keita, Lacazette, Rashford e tanti altri. Tutti profili interessanti eppure l’impressione è che, nessuno di loro, sia la risposta definitiva. Benzema costa tanto e non sembra l’uomo che ti risolve le partite da solo, Aubameyang costa un patrimonio ma ha bisogno di spazi per esaltarsi. Keita bravissimo ma non può essere il titolare numero uno. Lacazette e Rushford sono alternative. E allora? Allora c’è un giocatore che farebbe benissimo con Montella: Morata! Vero, Zidane lo vuole trattenere ma, con tanti soldi e la sicurezza di assegnargli il ruolo di titolare inamovibile, l’ex Juventus potrebbe anche “liberarsi” dalla morsa Real e tornare nel Bel Paese…

Chi ci vorrebbe tornare, in Italia, è anche Guarin. La Cina gli sta stretta. Vorrebbe rivestire il nerazzurro… Attenzione alla Juventus che, in più occasioni, ha provato a prenderlo. A giugno compirà 31 anni. Troppi? Ricordiamo che Pirlo è arrivato alla Juventus a 32 anni suonati…

Chiudo con De Rossi. Il rinnovo con la Roma tarda ad arrivare. Tante voci. Lui vuole un biennale, lui vuole tanti soldi, lui vuole una maglia da titolare, lui vuole un allenatore che sia in grado di esaltarlo. E la Roma, la Roma cosa vuole? Vuole perdere, nella stessa estate, Totti e De Rossi? Sarebbe un peccato… Il calcio è cambiato, l’abbiamo capito guardando il Derby “cinese” all’ora di pranzo. Forse non c’è più spazio per i sogni. Ora è solo una questione di numeri…