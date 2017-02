La Juve d'Europa non si ferma neanche sul mercato, Bacca ancora Cina, l'Inter guarda alla Roma e al futuro

© foto di Federico De Luca

Promossa. A pieni voti. La Juventus versione Europa viaggia, come in campionato. Uno 0-2 pesante sul campo sempre delicato del Porto, il modulo offensivo confermato da Allegri senza timori e la tensione con Bonucci già alle spalle: la Juve risponde con una vittoria importante, fondamentale, coraggio d'Europa anche se bisognerà completare l'opera al meglio a Torino. Di sicuro, un appuntamento da vivere con una serenità e un morale diversi visto il risultato di Oporto, nato dai gol di Pjaca e Dani Alves. Guarda caso, due acquisti dello scorso mercato estivo a dimostrare come nell'arco di una stagione su tre fronti tutto possa cambiare in un attimo.

Proprio sul mercato, le manovre bianconere non finiscono mai. Marotta e Paratici stanno continuando a lavorare per un acquisto di livello a centrocampo in vista della prossima stagione, il nome preferito rimane quello di Corentin Tolisso del Lione. Inaccessibile a gennaio, primo obiettivo per giugno. La Juve sente che ci sono i margini per trattare col presidente Aulas, personaggio decisamente particolare, i tifosi del Napoli - da Gonalons allo stesso Tolisso - lo ricordano bene. Adesso i contatti proseguono, il francese è sottolineato in rosso nella lista della Juve.

Dove c'è anche il nome di Leonardo Spinazzola: lui bianconero di proprietà lo è già, sta vivendo una stagione magica con l'Atalanta di Gasperini, l'idea di riportarlo a Torino è decisamente forte. Al punto da aver messo in bilico l'operazione Kolasinac, esterno basso bosniaco a scadenza con lo Schalke: arriverebbe a parametro zero, la Juve prende tempo e valuta perché Spinazzola convince. Si deciderà senza ansia, il casting per il vice Alex Sandro che verrà fa stare decisamente tranquilli. Come sul fronte giovani, dove i lavori in corso sono continui: prenotato Caldara a gennaio scorso, in questi giorni la Juventus sta chiudendo per il brasiliano Lyanco, classe '97, difensore centrale del San Paolo e dell'Under 20 brasiliana. Sul tavolo 6 milioni di euro circa più bonus, ma il suo status da extracomunitario impone di trovare un club con cui fare in sinergia l'operazione visto che l'altro posto extra sarà già occupato da Bentancur. Altro protagonista delle grandi manovre bianconere.

Come grandi manovre sta tentando da tempo il Tianjin di Fabio Cannavaro, club cinese con l'obiettivo di un colpo importante in attacco. Nikola Kalinic continua a fare resistenza nonostante i rilanci multimilionari anche degli ultimi giorni; così, il mirino del Tianjin si è spostato su Carlos Bacca, attaccante del Milan che compirà 31 anni nel prossimo settembre. L'offerta al colombiano è da 12 milioni di euro all'anno, quella al Milan verrebbe formalizzata solo se Carlos dovesse accettare e sarebbe da poco più di 30 milioni di euro. Affare da cifre alte, ma di cui Bacca non pare particolarmente convinto. Al Milan sta bene, non ha fretta di andar via, la Cina non lo ha rapito al punto da rompere e volare in Oriente. Ad ora, il suo è un no: solo un ripensamento potrebbe cambiare l'esito di un'operazione nata a sorpresa. Altrimenti, l'obiettivo potrà spostarsi su qualche attaccante ormai in via di eliminazione dopo il primo turno di Champions League.

Vuole giocarsela fino alla fine il Napoli, con orgoglio e qualità, marchio di Sarri. E con quel protagonista del Bernabeu, Insigne, sempre più in forma. Lorenzo è l'uomo del momento, il Napoli sta lavorando per blindare anche lui nei tanti discorsi legati ai rinnovi più delicati. La proposta di De Laurentiis è salita nelle ultime settimane, non c'è ancora accordo totale ma le sensazioni sono positive. Parti più vicine, si riaggiorneranno, Insigne aspetta il rinnovo e intanto si gode il suo momento magico. Aspettando il Real Madrid al San Paolo, sperando sia un'altra storia rispetto all'andata.

Chissà se un'altra storia - in panchina - inizierà da giugno per Paulo Sousa. L'allenatore portoghese è sempre bravo a dribblare domande e indiscrezioni sul suo futuro, le opportunità non gli mancano, lui preferisce il silenzio. Quello che già a Basilea lo aveva blindato fino alla firma con la Fiorentina, dove oggi non è più sicuro della permanenza per la prossima stagione. Premessa: in tema di panchine potremmo assistere a diversi cambiamenti, ma Sousa è già molto corteggiato in Bundesliga. Lo vorrebbe il Wolfsburg, pronto a consegnare a Paulo le chiavi di una ricostruzione tecnica necessaria dopo questa annata sfortunata. Deciderà Sousa con calma, c'è tempo per rispondere, questa volta senza dribbling.

Al Wolfsburg però rischierebbe di non trovarsi come terzino sinistro quel Ricardo Rodriguez che piace tanto, tantissimo all'Inter. Lavori in corso per una trattativa delicata, l'idea ad oggi è quella di trattare sulla clausola rescissoria da 22 milioni di euro senza pagarla immediatamente. Lo svizzero infatti ha un contratto fino al 2019, non è blindato, vuole fortemente vestire nerazzurro (adora l'Italia, dove spesso e volentieri trascorre le vacanze estive) e questi fattori in sede di trattative aiutano. Ma c'è anche una concorrenza agguerrita (PSG in testa), per questo l'Inter si è mossa in largo anticipo e da novembre ha avviato i discorsi per arrivare a Ricardo Rodriguez. Presto, sarà tempo di parlarne proprio col Wolfsburg.

Come bisognerà parlare con la Roma di Kostas Manolas, obiettivo ormai allo scoperto di Suning che sogna di regalarsi il greco per completare la difesa nel reparto centrale in vista del prossimo anno. Non sarà semplice, perché la Roma non svende i suoi giocatori migliori ma cercherà una soluzione fino all'ultimo. L'Inter però spinge, vuole Manolas e ci avrebbe provato già per gennaio qualora non ci fossero stati i paletti del Fair Play Finanziario a bloccare operazioni così importanti. Sarà un mercato lungo anche quello di Manolas, Inter e Roma lo sanno, il mercato spesso si muove prima. E sono già le settimane di programmi e contatti, missioni e obiettivi. Iniziate a tenervi forte...