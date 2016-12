Le grandi tutte in movimento. Il 2016 chiude con i botti

© foto di Federico De Luca

Anno nuovo, squadra nuova. Sembra essere questo il leit motiv del mercato. Ed è per questo che chi vuole migliorarsi e cambiare non perde tempo e anticipa il prima possibile le operazioni per poter chiudere e consegnare ai propri allenatori gli "aggiustamenti" di cui hanno bisogno.

La Juve ha bruciato tutti per Rincon e già in mattinata leggerete le prime dichiarazioni del venezuelano da bianconero. Tra prestito e obbligo di riscatto stiamo parlando di una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Ma non è finita qui: né sull'asse Torino Genova né tantomeno per i centrocampisti della Juve. Infatti la corsa a Witsel non è per nulla finita: sul belga Marotta e Paratici stanno ancora lavorando con una strategia ben chiara. Il prezzo lo fa la Juve e sono 6 milioni di euro. Limite già raggiunto per un giocatore che a giugno sarebbe libero e che prima di marzo non tornerebbe a giocare con lo Zenit. Aspettiamoci ancora un po' di tira e molla, ma di sicuro la Juventus non si farà prendere in giro. L'altra trattativa è Hernanes, che non è rientrato nell'affare Rincon ma che sarà trattato a parte dai rossoblu.

Il giallo della giornata è stato Pavoletti. Doveva essere il giorno delle visite mediche e... lo è stato ma in ritardo. Avrebbe dovuto farle alle 11 ha iniziato nel tardo pomeriggio (per proseguire anche oggi) e i problemi erano tutti legati ai "famigerati" diritti di immagine che ormai come noto devono essere a totale appannaggio della società. Nonostante la situazione sia chiara a tutti questo non impedisce che all'ultimo ci siano sempre dei piccoli/grandi problemi da risolvere. Senza contare che poi le visite mediche per un giocatore infortunato sono sempre più "delicate". Comunque: alla fine tutto risolto, soddisfazione da tutte le parti, grande disponibilità del Genoa anche nei momenti di maggior nervosismo. Pavoletti per i prossimi 4 anni e mezzo sarà un giocatore del Napoli con bonus sul suo ingaggio legati ai traguardi di squadra (Scudetto e qualificazione in Champions) e personali (gol e convocazioni in Nazionale). Contestualmente all'arrivo di Pavoletti a Napoli blindano il falso nueve che finora ha fatto faville: Dries Mertens: accordo fino al 2020. Siamo allo scambio di contratti fra legali. All'interno di questi rinnovo ci sarà, molto probabilmente, una clausola che oscilla fra i 40 e i 50 milioni di euro che però sarà valida solo fra due anni.

Pure il Milan lavora, anche se in uscita. L'incontro fra Galliani e Gilmar Veloz alla fine c'è stato e si va verso la cessione allo Spartak Mosca. Il Milan da questa operazione non guadagnerà molto di cartellino, anzi. La cessione sarà praticamente vicina allo zero. Il vero risparmio il Milan lo avrà sull'ingaggio del giocatore che ha ancora 3 anni e mezzo di contratto a delle cifre decisamente importanti: addirittura a sforare i 6 milioni di euro netti con i bonus. Sulla cessione di Luiz Adriano naturalmente c'è anche l'ok di SES che ha raggiunto l'accordo con Galliani anche per il rinnovo di Bonaventura. Ora dovrebbe essere tutto a posto, anche (e soprattutto) sui famosi 500mila euro di retroattività che da quanto ci risulta saranno equamente divisi fra Fininvest e SES. Il prossimo da rinnovare sarà Suso. Mentre arriva lo stop su Orsolini: non c'è la stessa comunione di intenti in questi caso con i nuovi proprietari. Quindi il Milan si sfila dalla corsa al giocatore che rimane nel mirino di Juventus (che vorrebbe effettuare l'operazione insieme all'Atalanta) e Napoli e sul quale ha chiesto informazioni anche la Sampdoria.

Molto attiva anche la Roma: ieri incontro con il Sassuolo a Trigoria. E i piatti forti della conversazione sono stati Defrel e Pellegrini, che interessano moltissimo alla Roma per gennaio. Il Sassuolo non ha intenzione di cederli, non ora. Per Pellegrini il discorso non si pone, anche perché il ragazzo ha un diritto di riacquisto per giugno proprio in favore dei giallorossi (10 milioni di euro per 2017, 12 per 2018) e comunque ora è diventato uno dei punti fermi della squadra di Di Francesco. Pure per Defrel gli spazi di manovra sono praticamente inesistenti: intanto il Sassuolo non vorrebbe proprio vendere nessuno, ma nel caso di Defrel chi volesse acquistarlo dovrebbe partire dai 30 milioni che ha offerto il Tianjin Quanjan, la squadra di Fabio Cannavaro, appena promossa nella massima serie cinese. Insomma: primo giro di valzer.

La chiacchierata però non è finita qui: al Sassuolo interessano tre ragazzi del vivaio della Roma: Tumminello, Sech e Machin. Se ne continuerà a parlare.

Intanto Massara guarda con attenzione sempre El Ghazi per sostituire Salah (oltre Defrel): Gandini e Jorge Mendes sono entrambi a Dubai e potrebbe essere una buona occasione per parlarne. Altra idea porta anche a Borini (sui cui si è interessato anche il Milan).

La Roma (ma per giugno) sta già cominciando a parlare con il Torino per Skorupski, visto che il Toro non è sicuro di trattanere Hart, che ora sta giocando in prestito.

Aquilani è un nuovo giocatore del Sassuolo, mentre per vedere Lucas Leiva in nerazzurro non servirà molto. Anzi. Il Liverpool nel frattempo ha dato un ok formale sul prestito con diritto di riscatto (dopo la forte apertura di un paio di giorni fa). Le parti devono ancora formalizzare e chissà che l'Inter non si possa impegnare in qualche modo (non certo formalmente) per trasformare poi il prestito in acquisto. Molto dipenderà anhce da cosa decideranno a Nanchino, dove in queste ore ci sono Pioli e Ausilio, pronti a farsi dare non solo l'ok per Lucas Leiva ma anche per le altre strategie nerazzurre, anche per giugno.

Dicevamo all'inizio del Genoa che può prendere Hernanes. Ma non è la sola operazione dei rossoblu. Intanto è praticamente chiuso l'affare Morosini, con il Brescia. 3 milioni di euro più bonus, ad inizio anno dovrebbe essere formalizzato tutto. Per sostituire Rincon il Genoa punta Gabriel (del Palmeiras che però potrebbe anche rinnovare in Brasile) e corteggia Dezi. In attacco piace moltissimo Seferovic (che interessa molto anche alla Fiorentina) che ora gioca con il Francoforte ma che in Italia era già stato all'inizio della sua carriera.

Scatenato anche il Pescara che vuole centrare la salvezza, nonostante le difficoltà di questa prima parte di campionato. In attacco molto vicino Budimir (incontro previsto con la Samp per definire) sul quale c'è anche il Crotone. Si continua a seguire con interesse Paloschi. E un altro giocatore reputato molto interessante è Thiam (che ora gioca nel Paok). A centrocampo può tornare Mandragora, interesse per Ledesma (ora svincolato) mentre in difesa oltre a Stendardo può arrivare anche Bovo dal Torino (magari con Fornasier nell'operazione che Mihajlovic ha già allenato alla Sampdoria)

Al Crotone piace Gonzalez della Lazio e sempre alla Lazio ha chiesto Djordjevic. A centrocampo obiettivo Gnoukouri dell'Inter. A Cagliari Barella ha rinnovato fino al 2021, mentre Storari si vedrà con Giulini e Capozucca per decidere il suo futuro: se dovesse partire potrebbe arrivare Gabriel dal Milan. Birsa del Chievo ha ricevuto un'offerta dalla Cina: lo Chanchung Yatai. Abbiamo già iniziato con il mercato. Tenetevi forte...