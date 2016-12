Spalletti-Totti, il duello continua... Kalinic, la Cina è vicina! Ma Iniesta?

© foto di Federico De Luca

Il Natale è alle spalle, ora c’è da occuparsi del Capodanno. Per fortuna la Premier League non va mai in vacanza… Non me ne voglia Tavecchio, eppure la Serie A dovrebbe cominciare a riflettere seriamente sulla possibilità di giocare durante le Feste. La Serie B è intrigante, la Serie A spaccherebbe… Va beh, meglio pensare ad altro, tipo alla card natalizia postata dalla Roma sui propri profili social. Ben fatta, ben studiata graficamente ma Totti dov’è? Io mi chiedo: ma perché complicarsi la vita da soli? Perché mettere il faccione di Spalletti, in formato maxi, e non ricordarsi del Pupone? Non c’era proprio modo di inserire anche il miglior giocatore della storia della Roma, probabilmente all’ultimo anno nella Capitale? Onestamente un autogol inspiegabile, mediaticamente parlando… L’idea di ringraziare i propri tifosi con una card è stata certamente buona. Non inserire Totti un errore gravissimo e, come sottolineato da tanti tifosi, la dimostrazione che la società, spesso, disconosce il valore del rispetto nei confronti di Totti. Qualcuno ci ha letto l’ennesimo duello Spalletti-Totti… Da non escludere ma che tristezza!

Passiamo ad una questione più concreta. La Cina fa sempre più sul serio. Prima Oscar, strappato al Chelsea, poi Tevez, pronto a sbarcare in terra cinese a suon di milioni, ora Kalinic. Il Tianjin Quanjian, club cinese allenato da Fabio Cannavaro, è a caccia di un attaccante di valore internazionale. In pole position ci sarebbe Kalinic. Un affare d’oro per la Fiorentina, almeno economicamente, visto che si parla di ben 40 milioni di euro per il cartellino del bomber viola. Tanti, tantissimi soldi ma la conferma che, al giorno d’oggi, ciò che la Cina vuole, la Cina si prende. Il croato, al momento, ha giurato amore eterno alla Fiorentina ma anche Pavoletti aveva dichiarato di essere pazzo del Genoa (invece se ne va a Napoli). Il potere dei soldi è fortissimo, ancor più tangibile del Lato Oscuro della Forza… L’impressione è che, se Cannavaro affonderà la presa, Kalinic sarà, presto, un’altra delle tante stelle del calcio cinese. C’è modo di fermare questa fuga di piedi pregiati verso la Cina? No.

Ma c’è un grande cervello di calcio che potrebbe illuminare il calcio italiano. Il Barcellona non sembra intenzionato a rinnovare il contratto di Andrés Iniesta. Il “ragazzo”, il prossimo 11 maggio, festeggerà le 33 primavere. Xavi, altro genio blaugrana, è stato “invitato alla porta” a 35 anni. Insomma, il futuro di Iniesta potrebbe non essere a Barcellona. E allora? Allora meglio non lasciarselo scappare. Non sarà più quello di qualche anno fa ma, a livello di classe, resta uno dei primi della pista. Ricordate Pirlo? Arrivò alla Juventus da “giocatore bollito”. Bene, la storia ci ricorda che non è andata malissimo in bianconero… La Juventus potrebbe riprovarci con Iniesta. Avere un fuoriclasse simile in squadra, sarebbe meraviglioso, a prescindere dalla carta d’identità dello spagnolo…

Ultimo pensiero per Allegri. Qualcuno ha ipotizzato che possa essere l’ultima annata di Max alla guida della Juventus. Nel calcio non bisogna escludere mai nulla ma, onestamente, credo sia improbabile che Allegri possa lasciare la Vecchia Signora. A meno che arrivi la tanto agognata Champions League…