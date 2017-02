Valzer di allenatori in serie A, tutti in gioco!!! Roma, senza stadio non c'è... Kalinic ci ha ripensato?

© foto di Federico De Luca

Il mercato invernale ha chiuso i battenti ma, di fatto, le trattative proseguono e a ritmo incalzante. In particolare si prospetta, per l’estate, un clamoroso valzer di allenatori con protagoniste le big del nostro campionato. Partiamo dalla Juventus. Allegri, dovesse portarsi a casa altri trofei (e, magari, arrivare in fondo in Champions League), potrebbe davvero considerare conclusa la sua avventura a Torino. L’Arsenal lo aspetta a braccia aperte. In Premier League già pregustano la sfida Allegri-Conte… Juve che, dovesse mollare Allegri, avrebbe l’imbarazzo della scelta per ripartire. C’è chi punta su Spalletti, non ancora convinto di restare alla Roma, altri vedono Mancini come l’uomo ideale per “gestire” il gruppo. C’è pure chi sogna in grande (Simeone) e chi vuole un allenatore rampante (Di Francesco). Da non sottovalutare neppure la pista Sousa, ex bianconero apparentemente stanco di Firenze. Bene, anche l’Inter è a caccia dell’allenatore del futuro. Pioli sta facendo un egregio lavoro ma il Suning vuole il grande nome. Si è perfino scomodato Conte (improbabile). Il sogno resta Simeone, uno che all’Inter amano alla follia. Non mancano le alternative. Guardiola, in crisi a Manchester, sarebbe un colpo mediatico eccellente. Comunque vada, sarà un grande nome. Attenzione anche a Roma e Fiorentina. Spalletti, come detto, non ha ancora deciso che fare. Di Francesco suo sostituto naturale? Con il Sassuolo i rapporti sono ottimi… Da capire che farà la Fiorentina. Dovesse essere libero Pioli, potrebbe essere l’uomo giusto per ricominciare da zero. Napoli e Lazio tranquille, così come il Milan (assurde le voci su un possibile addio di Montella).

Valzer di allenatori all’orizzonte e, si spera, novità certe e inconfutabili sullo stadio della Roma. Il patron Pallotta avrà pure fatto degli errori ma, sin dal suo primo giorno di comando, ha sempre ribadito la volontà di costruire la nuova casa della Roma. Gli anni passano ma lo stadio non si vede. Perché? Perché in Italia costruire un impianto nuovo dedicato al calcio è un’impresa titanica. Il tempo scorre e, ne sono sicuro, senza uno stadio nuovo, il progetto Roma, almeno quello targato Pallotta, non ha futuro. Se anche Spalletti e Totti si sono esposti, significa che il tempo sta per scadere: lo stadio serve, non c’è più modo di aspettare oltre.

Chiudo con Kalinic. Sembra che la Cina sia tornata di moda nei pensieri del bomber della Fiorentina che, recentemente, aveva reso nota la sua decisione di restare a Firenze, nonostante la proposta economica folle. Ora ne stiamo riparlando. Il grande gesto d’amore di Kalinic è “sotto indagine”. La Cina insiste. Dovesse cedere alle lusinghe cinesi, sarebbe la conferma che, nel calcio di oggi, tutto ha un prezzo, anche l’amore… Onestamente ho sempre avuto l’impressione che la “scelta di vita” di Kalinic fosse un azzardo… Anche il Profeta, alla fine, ha fatto le valigie per la Cina. Se loro chiamano, non puoi rifiutare. Accadeva anche negli anni ’90 quando, le chiamate le facevano i top club italiani. Nessuno diceva di no… Ora sono i cinesi ad avere il potere!