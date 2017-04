A Bola: “Ederson torna nella sua prima casa”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“E’ stato all’Alvalade qui il brasiliano s’impose come titolare in campionato. In poco più di un anno si è guadagnato lo statuto di indiscutibile arrivando alla Nazionale brasiliana. Seguito dai principali club europei e talismano: due derby e due vittorie”, questo il riepilogo che campeggia sulla prima pagina di A Bola per Ederson, portiere del Benfica a cinque giorni dal match in casa dello Sporting Lisbona. Il titolo è “Ederson torna nella sua prima casa”.