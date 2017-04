© foto di www.imagephotoagency.it

Barcellona e Bayern Monaco guardano in casa Ajax per il presente e per il futuro. Secondo quanto riporta Sport 1, ambedue le squadre avrebbero infatti inviato alcuni scout ad Amsterdam per visionare il centrocampista Donny van de Beek, classe 1997, durante la sfida di Europa League con lo Schalke 04 di giovedì scorso.