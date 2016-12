Amburgo, Mavraj: "Per tanti giocatori questo club è un sogno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mergim Mavraj, neo acquisto dell'Amburgo, ha parlato al sito ufficiale del club: "Per molti è stata una sorpresa, ma il contratto in scadenza col Colonia e il grande interesse mostrato dall'Amburgo hanno fatto sì che scegliessi di fare questo importante passo. Per tanti giocatori è un sogno giocare in un club del genere".