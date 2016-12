Arsenal, Ramsey ok per il West Brom. Ancora out Oxalde-Chamberlain

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel Boxing Day l'Arsenal affronterà il West Bromwich e Arsene Wenger potrà riavere a disposizione Aaron Ramsey, il quale ha recuperato da un infortunio al ginocchio e sarà convocato dunque per la sfida dell'Emirates Stadium. Non sarà della gara invece Oxlade-Chamberlain che non è riuscito ancora a tornare in forma ed infine Welbeck è tornato ad allenarsi ma la strada da percorrere per il recupero è ancora lunga.