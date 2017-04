Arsenal, rientro e addio per Szczesny: a Londra non c'è spazio per lui

© foto di Federico Gaetano

Wojciech Szczesny farà ritorno all'Arsenal la prossima estate dopo la seconda stagione in prestito alla Roma, ma secondo la stampa inglese non c'è futuro a Londra per il polacco, atteso da un nuovo prestito o da una cessione. Possibile che i Gunners usino Szczesny come pedina di scambio in una trattativa per la trattativa legata ad un giocatore in entrata.