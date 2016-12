Arsenal, Wenger difende Ozil: "I grandi giocatori rispondono sul campo"

© foto di Imago/Image Sport

Mesut Ozil è stato al centro delle polemiche dopo la scialba prestazione contro il Manchester City, una prova che oggi Arsene Wenger ha difeso in conferenza stampa: "Non è mia abitudine ascoltare tutte le critiche, ma dobbiamo accettarle. Le persone possono analizzare e avere opinione, è normale. Dobbiamo rispondere e i grandi giocatori rispondono sempre alle critiche sul campo. Quando la squadra non ha il possesso deve fare il lavoro di tutti gli altri e di solito lo fa bene".