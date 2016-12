Arsenal, Wenger: "Giroud un combattente dalla grande mentalità"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Il tecnico dell'Arsenal Arsene Wenger ha parlato dopo la vittoria col WBA: "Giroud è un combattente, ha una mentalità fantastica. So che non è sempre semplice per lui, ma fra di noi c'è un rapporto molto onesto. Nonostante alcune panchine, mantiene una motivazione molto forte".