Arsenal, Wenger: "Il contratto non è un problema, c'è tempo fino ad aprile"

Arsene Wenger è in scadenza di contratto con l'Arsenal ma ha spiegato che non se ne preoccuperà fino ad aprile: "Ci sono un sacco di manager che sono arrivati al termine del loro contratto. E' successo a me prima. Ho firmato tante volte a marzo, ad aprile contratti più lunghi. Quindi non credo che sia un problema. Ho lavorato in tutto il mondo fino all'ultimo giorno del mio contratto con impegno totale", ha spiegato il tecnico francese.