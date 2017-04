Arsenal, Wenger vuole trattenere Sanchez: in caso di cessione priorità PSG

Continua a essere un rebus il futuro di Alexis Sanchez, attaccante cileno ancora alle prese con il rinnovo di contratto con l'Arsenal.

Secondo quanto riportato da The Sun, ci sarebbe il pressing di Chelsea e Manchester City per l'ex Barcellona, anche se Arsene Wenger punta ovviamente a trattenerlo. In caso di addio, lo stesso tecnico francese anteporrebbe però una cessione all'estero, in particolare al Paris Saint-Germain.