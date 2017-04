AS: "Isco titolare per acclamazione". L'ex Malaga pronto per il Bayern

© foto di J.M.Colomo

In vista del ritorno dei quarti di Champions League fra Real Madrid e Bayern Monaco le attenzioni sono tutte rivolte su Isco. Il centrocampista ex Malaga, titola oggi AS> dovrebbe essere titolare contro i bavaresi. Ovvero “Isco, titolare per acclamazione”. Per quanto riguarda il Bayern, invece, Ancelotti recupera Lewandowski e farà di tutto per avere a disposizione anche Hummels e Boateng.