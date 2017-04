As sul Real Madrid: "Isco vale per tre". Decisivo a Gijon

© foto di J.M.Colomo

"Isco vale per tre". Cioè, per la BBC: copertina di as tutta per Isco, per molti promesso sposo del Barcellona, ma che regala al Real Madrid la vittoria sul campo dello Sporting Gijon. Un rocambolesco 3-2 in cui, in assenza della BBC, Isco si fa "direttore, artista e goleador". E Zidane dice: "Ha fatto la differenza, il Madrid è il suo posto". Stessa musica su Marca: "Genio". E il Real Madrid resta a +3 sul Barça.