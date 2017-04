© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuove riportate da AS in merito al futuro di Ernesto Valverde e, indirettamente, alla panchina del Barcellona.

In particolare, l'attuale tecnico dell'Athletic Bilbao avrebbe comunicato la propria decisione di lasciare il club una volta terminata la propria stagione non rinnovando quindi il proprio contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il tecnico è un serio candidato per la panchina blaugrana per la sostituzione di Luis Enrique.