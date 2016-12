Atl. Madrid, è battaglia tra big inglesi per Griezmann. United in pole

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antoine Griezmann difficilmente resterà all'Atletico Madrid la prossima stagione. La stella francese piace a moltissimi club e soprattutto alle big inglesi. Chelsea, Manchester United, Manchester City ed Arsenal sono sulle tracce del francese ma l'Old Trafford potrebbe essere la sua prossima destinazione. Pare infatti che Mourinho lo abbia indicato come suo obiettivo numero uno per il prossimo mercato estivo e lo United potrebbe arrivare a mettere sul piatto ben 100 milioni di euro per portarlo a Manchester.