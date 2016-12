Atl. Madrid, cinque anni di Simeone: “Ho trovato il mio posto”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cinque anni all'Atletico Madrid per Diego Pablo Simeone, sulla panchina del Vicente Calderon dal 23 dicembre 2011. Marca in edicola riserva la prima pagina al tecnico argentino, che ha concesso una intervista esclusiva al giornale. “Ho trovato il mio posto nel mondo”, titola il quotidiano riportando le parole del mister. Simeone, inoltre, ha detto che sarà difficile in futuro trovare una squadra migliore dell'Atletico. “Il momento migliore è stato quello coinciso con la vittoria della Liga, quello peggiore - ha detto Simeone - la finale di Champions persa a Milano”.