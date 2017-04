Atlético, di Saul il 100° gol dei colchoneros in Champions

© foto di J.M.Colomo

La rete segnata da Saul Niguez contro il Leicester è la numero 100 dell'Atlético Madrid in Champions League. La prima rete dei colchoneros nel torneo risale all'11 settembre 1996, quando Juan Eduardo Esnaider segnò contro lo Steaua Bucarest, in una partita vinta 4-0. In quella partita segnò due reti l'attuale allenatore dell'Atlético Diego Simeone.