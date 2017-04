© foto di J.M.Colomo

Il capitano dell'Atletico Madrid Gabi ha parlato in vista della gara contro il Leicester: "Le due squadre si somigliano molto per l'umiltà e l'ambizione con cui giocano ogni partita. Per noi è un onore giocare contro i campioni d'Inghilterra, siamo in un buon momento e in Champions abbiamo sempre mostrato il nostro livello più alto".