Atletico Madrid, Cerezo: "Credo che torneremo soddisfatti da Leicester"

© foto di Manuel Angel Laya/Todo Atlético

Il presidente dell'Atletico Madrid Enrique Cerezo ha presentato così la sfida di Champions di stasera col Leicester: "Siamo in un buon momento e possiamo conquistare la nostra terza semifinale europea in quattro anni. Nessuna partita è uguale alle altre, ma abbiamo il vantaggio della gara d'andata e credo che torneremo soddisfatti da Leicester. Siamo contenti dell'appoggio dei tifosi, vogliamo vincere anche per loro". Lo riporta TodoMercadoWeb.com.