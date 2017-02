Atletico Madrid, Cerezo: "Il Chelsea non cederà Diego Costa in Cina"

© foto di Manuel Angel Laya/Todo Atlético

Il presidente dell'Atletico Madrid, Enrique Cerezo, ha parlato a Cadena COPE affrontando vari temi legati alla squadra su una varietà di argomenti: "Aguero è stato l'unico giocatore che ha lasciato male Atletico. È arrivato come un eroe e ha rilasciato attraverso la porta di servizio. Fernando Torres? Tutti lo amano, è un grande giocatore, perché non dovremmo rinnovare il suo contratto? Ne parleremo a tempo debito. Diego Costa? E' in un grande club, non credo che il Chelsea lo lascerà partire per la Cina. Il futuro di Griezmann? Ha un contratto con l'Atletico Madrid".