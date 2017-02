Atletico Madrid, Cerezo sul futuro di Griezmann: "Credo nei contratti"

© foto di Manuel Angel Laya/Todo Atlético

Nella lunga intervista rilasciata a Cadena Cope, il presidente dell'Atletico Madrid Cerezo ha parlato del futuro di Antoine Griezmann: "Io credo nei contratti che le persone decidono di firmare, e questo vale anche per Simeone e per l'attaccante francese. Griezmann è un giocatore fantastico e ogni volta che lo vedo gli do un abbraccio".