Atletico Madrid, il futuro di Cerci verrà deciso da Diego Simeone

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Alessio Cerci appare ancora in dubbio. Il giocatore piace al Bologna che potrebbe tornare all'attacco nel mercato di gennaio dopo il mancato trasferimento in estate epr non aver superato le visite mediche. Tuttavia secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS a decidere sarà solo Diego Simeone che non potrà avere altri rinforzi a causa della sanzione della FIFA e dunque dopo una conversazione che terrà con Cerci deciderà se trattenere il giocatore o metterlo sul mercato.