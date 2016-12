Atletico Madrid, Oblak: "Tifosi tranquilli, recupererò presto"

© foto di Pedro Rodriguez/Bernabéu Digital

Il portiere dell'Atletico Madrid Jan Oblak ha parlato delle sue condizioni dopo il grave infortunio: "I tifosi stiano tranquilli, recupererò presto. In testa ho solo il momento del mio rientro in campo. E' stato un buon anno per l'Atletico, ma stiamo lavorando perché il 2017 sia ancora migliore".