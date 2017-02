Atletico Madrid, Sanchez il primo obiettivo se parte Griezmann

© foto di Imago/Image Sport

Alexis Sanchez è il primo obiettivo dell'Atletico Madrid per il prossimo mercato estivo. Secondo quanto riportato dal Mirror, il cileno è l'attaccante perfetto per sostituire Antoine Griezmann, obiettivo del Manchester United. Per Sanchez i Colchoneros sono pronti a mettere sul piatto 70 milioni di euro.