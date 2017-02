Atletico, Simeone: "Pochi calcoli, col Barça voglio massima intensità"

© foto di J.M.Colomo

Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di ritorno di Copa del Rey contro il Barcellona. L'andata era terminata 2 a 1 per i catalani: "Non dobbiamo pensare troppo, dobbiamo segnare almeno due gol per passare e non sarà semplice, il Barça in casa è molto forte. L'unico modo che conosco è giocare alla massima intensità e cercare di sentirsi bene come squadra. Mi aspetto il miglior Barcellona possibile, ma il mio unico obiettivo è quello di passare il turno".