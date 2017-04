Atletico, Simeone: "Probabilità di passare al 50%. Juve? Non l'ho vista"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Simeone ha parlato ai microfoni di Premium Sport al termine di Atletico Madrid-Leicester. Queste le parole del tecnico argentino: "Sapevamo di giocare contro una squadra forte, non siamo riusciti a fare più di un gol ma non ne abbiamo neanche subiti. Ora andiamo da loro dove sono forti: le probabilità di passare sono al 50%. Juve? Non l'ho vista e non leggo i giornali prima delle nostre partite".