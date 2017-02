Avere un tridente da sogno e non poterlo usare. BBC in campo solo 87 volte

© foto di Imago/Image Sport

Gareth Bale, Karim Benzema e Cristiano Ronaldo. Un tridente da sogno, la BBC, probabilmente inferiore solo alla MSN blaugrana. Il quotidiano Marca, tuttavia, analizza i numeri e soprattutto le presenze contemporanee dei tre assi madridisti ed il risultato è piuttosto sorprendente. Dall'ultima volta che hanno giocato insieme sono passati esattamente 100 giorni e più in generale, a causa dei vari problemi fisici, delle 205 partite dell'era BBC solo 87 hanno visto effettivamente tutti e tre in campo. E Bale, facile capirlo, è quello che in totale ha giocato meno gare di tutti.