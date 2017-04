B. Dortmund, Tuchel: "Prova di carattere, questo club merita rispetto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro il Francoforte, Thomas Tuchel ha elogiato la prestazione del suo Borussia Dortmund tornando al Signal Iduna Park dopo la sconfitta col Monaco in Champions League e il martedì di terrore: "Sono molto contento per il primo tempo perché abbiamo avuto un sacco di intensità e abbiamo giocato con coraggio. E' stata una prestazione di carattere straordinario da parte della mia squadra, che merita grande grande rispetto. E' stato un grande pomeriggio per noi".