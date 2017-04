B. Dortmund, Watzke: "Forti nelle difficoltà. Giocheremo per la Germania"

© foto di Image Photo Agency

Lunga lettera di Hans-Joachim Watzke, CEO del Borussia Dortmund, per raccontare lo stato d'animo del club tedesco dopo l'attentato di ieri sera: "La famiglia del Borussia Dortmund si è sempre dimostrata particolarmente forte di fronte alle difficoltà. Questa comunque è la situazione più difficile degli ultimi decenni, per questo sono certo che saremo più uniti e forti che mai. Oggi non giocheremo solo per noi, ma per tutti. Che sia il Borussia, il Bayer o lo Schalke. Vogliamo dimostrare che il terrore e l'odio non deve mai influire sulle nostre azioni. E, naturalmente, giocheremo per Marc Bartra. Per questo chiediamo a tutti i tifosi di sostenere la squadra al massimo per tutti i 90 minuti. La squadra ha dovuto digerire i fatti in pochissimo tempo, dobbiamo tutti aiutarla. Ho parlato con la squadra per mostrare la mia vicinanza".