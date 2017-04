Barça, Fernandez: "Uno sforzo titanico non è bastato per battere la Juve"

© foto di www.imagephotoagency.it

Robert Fernandez, direttore sportivo del Barcellona, ha commentato così l'eliminazione del club dalla Champions League dopo il pareggio per 0-0 contro la Juventus: "Prima di tutto mi congratulo con la squadra perché hanno fatto uno sforzo titanico per provare a ribaltare il 3-0 dell'andata. Un gol ci avrebbe dato maggiore forza. Mi congratulo anche con il pubblico perché ci sono stati vicini dal primo all'ultimo minuto. Il calcio vive di queste cose: la Juventus ha giocato benissimo per 25 minuti e ci hanno battuti. Non segnando, non siamo riusciti a disconnettere i nostri avversari".