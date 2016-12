Barça, Iniesta: "Credo in questa squadra, possiamo fare una grande stagione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante lo svantaggio dal Real Madrid, Andres Iniesta è convinto che sarà una grande stagione per il Barcellona: "Il resto dell'anno è positivo, ci sono cose da migliorare, ma penso che la squadra ha fatto un anno molto buono. Credo in questa squadra, credo che abbiamo grandi giocatori e un grande potenziale per tornare a fare una grande stagione".