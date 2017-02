Barça, Luis Enrique: "Alaves sorpresa della stagione. Sarà durissima"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Barcellona Luis Enrique ha parlato in vista della sfida contro l'Alaves, squadra che sarà anche avversaria dei blaugrana in finale di Copa del Rey: "La gara di domani non avrà niente a che vedere con quella di maggio. Di sicuro, l'Alaves è la squadra rivelazione della stagione. Secondo me non può esistere partita più difficile di quella di domani, dovremo mostrare la nostra miglior versione per prendere i 3 punti. A me andrebbe bene anche vincere giocando male".