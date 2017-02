Barça, Luis Enrique: "Con l'Atletico per vincere. Copa obiettivo prioritario"

© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico del Barcellona Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa della sfida di Copa del Rey contro l'Atletico Madrid: "Nessuno dei miei giocatore pensa che sia già tutto fatto (all'andata finì 2 a 1 per i catalani al Calderon, ndr). Sicuramente ci sarà da soffrire, l'Atletico ha necessità di segnare due gol e ci renderà la vita difficile. Sarebbe ridicolo pensare ad una partita semplice. Sono curioso di capire come andrà la partita, l'Atletico non è mai venuto al Camp Nou con la necessità di segnare due gol. Voglio vincere, per noi la Copa del Rey vale tanto quanto la Champions e la Liga".