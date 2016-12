Barcellona, Denis Suarez: “Il gol? Non mi manca, ma sarei felice di segnare”

Tornato al Barcellona la scorsa estate dopo l'ottima stagione vissuta tra le file del Villarreal, Denis Suarez ha finora giocato venti gare con la maglia blaugrana senza però riuscire a trovare la via del gol. Il centrocampista offensivo, intervistato da Mundo Deportivo, ha detto: “Non vivo la mancanza della rete come una ossessione, ho sempre considerato il gol come un aspetto in più. Ma non è quello il mio mestiere, anche se mi farebbe davvero piacere segnare la prima rete col Barcellona”.