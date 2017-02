Barcellona in corsa per il Triplete. Ma Lucho è fuori dal gruppo Whatsapp

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Barcellona ha raggiunto la finale di Copa del Rey e continua ad essere in corsa per la vittoria di Liga e Champions League. Tutto normale, per una superpotenza calcistica come quella blaugrana che ha tutte le possibilità di vincere il Triplete. In Spagna tuttavia sta facendo molto discutere una vicenda che riguarda da vicino i giocatori e soprattutto il tecnico Luis Enrique. Secondo Sport infatti il tecnico asturiano è stato escluso da un gruppo di 'Whatsapp' di cui fanno parte tutti i giocatori della rosa. L'amministratore della chat è, senza troppe sorprese, Gerard Pique e all'interno i calciatori si organizzano per le trasferte e, perché no, danno sfogo alle proprie problematiche di campo. Il tutto, senza che Luis Enrique ed i suoi assistenti ne siano a conoscenza.