Barcellona, Luis Enrique: "Io e il club stiamo programmando il futuro"

Luis Enrique ha parlato ai canali tematici del Barcellona della sua permanenza in Catalunya: "Il club resta al mio fianco e insieme continuiamo la pianificazione per il futuro immediato focalizzandoci sul presente", ha detto il tecnico che sulla Liga ha aggiunto: "In campionato siamo in svantaggio ma possiamo riprendere in mano la situazione".