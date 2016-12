Barcellona, Luis Enrique: "Ridicolo paragonare Messi ad altri giocatori"

© foto di Imago/Image Sport

Luis Enrique ha parlato di Lionel Messi spiegando che è inutile paragonarlo ad altri giocatori perché l'argentino è unico nel suo genere: "E 'ridicolo confrontare i giocatori attraversi premi, palloni d'oro. Non c'era nessuno come lui e non c'è niente da fare. In passato i giocatori erano meno forti fisicamente, ora tutto è controllato, i giocatori ricevono un sacco di informazioni, gli allenatori sono molto più preparati. Un giocatore può fare questo in questo momento del calcio. Non ci sarà un altro come lui".