Barcellona, Paco Alcacer: "Felice per il gol e la vittoria"

Finalmente Paco Alcacer. L'ex giocatore del Valencia, ha messo a segno il primo gol del Barcellona contro l'Athletic Bilbao e dopo la gara ha detto: "Sono felice per la vittoria e il gol, ma ciò che conta è il collettivo. Ho avuto la fortuna di fare un bel gol per aprire le marcature. Avere giocatori come questi è un lusso. E' tutto più facile. L'allenatore decide chi va in campo e noi dobbiamo fare del nostro meglio".