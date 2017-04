Barcellona, problemi al polpaccio per Mascherano. Salta la Real Sociedad

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista della sfida contro la Real Sociedad Luis Enrique torna ad avere a disposizione Sergio Busquets. Non ci sarà Neymar, che ha ricevuto tre giornate di squalifica, oltre agli infortunati Arda Turan, Aleix Vidal e Rafinha. Niente da fare nemmeno per Mascherano, alle prese con un problema al polpaccio.