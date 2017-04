Barcellona, Sergi Roberto: "Un gol avrebbe messo paura alla Juve"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sergi Roberto, centrocampista del Barcellona, ha parlato a BeIn Sport al termine del pareggio e dell'eliminazione contro la Juventus: "Siamo stati in partita dall'inizio alla fine ma non siamo riusciti a segnare. Abbiamo combattuto ma non è bastato. Se avessimo segnato un gol avremmo potuto mettere paura alla Juve, ma non ci siamo riusciti. Adesso penseremo a chiudere al meglio il campionato".