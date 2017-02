Barcellona, solito Suarez: il Cannibale rischia più turni di stop

© foto di Imago/Image Sport

Il rosso per doppio giallo non è stata l'unica intemperanza di Luis Suarez ieri, nella sfida giocata dal Barcellona in casa contro l'Atletico Madrid, che ha segnato il passaggio dei blaugrana alla finale di Copa del Rey. Dopo il rosso il giocatore si è attardato nel tunnel per osservare la fine della gara, contrariamente a quanto intimatogli dall'arbitro. Ora il giocatore rischia da due turni a salire, di squalifica.