Bastia, dopo la rissa in arrivo una stangata

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Bastia attende la stangata da parte della Federcalcio francese dopo l'aggressione ai giocatori del Lione da parte dei tifosi corsi scesi in campo dalla tribuna, appena riaperta dopo tre turni di squalifica. Un episodio che mette in dubbio anche le capacità d'organizzazione della polizia visto che già all'andata c'erano stati scontri fra le opposte tifoserie con quella del Bastia che aveva annunciato un'accoglienza calda al ritorno. Ieri due invasioni di campo, dopo il riscaldamento e al termine del primo tempo, sfociate in una rissa che ha coinvolto anche il capo della sicurezza del Bastia e alcuni steward dello stadio. Secondo L'Equipe il club ora rischia due gare a porte chiuse o su campo neutro e una penalizzazione in classifica che potrebbe compromettere le speranze salvezza del club.